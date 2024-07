Résultat des législatives 2024 à Savigny-sur-Orge : les premiers chiffres du 2e tour

À Savigny-sur-Orge, le taux d'abstention est immanquablement l'un des facteurs clés de ce scrutin législatif. L'abstention a atteint 32,47% à Savigny-sur-Orge lors du 1er tour des législatives 2024. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 21 791 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 23,79% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 28,98% au second tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,63% au premier tour et 51,64% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Savigny-sur-Orge ? Les habitants des petites communes votent toujours plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle changer pour les législatives à Savigny-sur-Orge ?

17:29 - Savigny-sur-Orge : quand les données démographiques façonnent les urnes

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Savigny-sur-Orge foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 37 371 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 2 853 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 21 452 foyers fiscaux. Dans la ville, 38% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 6,5% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'instruction et la santé. Avec 6 317 résidents étrangers, Savigny-sur-Orge est un exemple de son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,4%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 32 134 €/an. À Savigny-sur-Orge, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.