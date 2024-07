Résultat des législatives 2024 à Viry-Châtillon : les premiers chiffres du 2e tour

L'abstention constitue à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. La participation au premier tour des élections législatives 2024 à Viry-Châtillon s'élevait à 61,14%. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 42,24% au premier tour. Au second tour, 42,4% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Viry-Châtillon aujourd'hui ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 18 300 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 70,7% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 64,63% au second tour, ce qui représentait 11 832 personnes. La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des ménages cumulée avec les préoccupations liées à la guerre en Ukraine, sont en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens de Viry-Châtillon.

17:29 - Les enjeux locaux de Viry-Châtillon : tour d'horizon démographique

Dans la commune de Viry-Châtillon, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 5079 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,58%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (68,55%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 7 768 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 21,99% et d'une population étrangère de 17,17% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Viry-Châtillon mettent en relief une diversité de qualifications, avec 33,05% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.