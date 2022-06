Résultat des législatives à Avignon - Election 2022 (84000) [PUBLIE]

12/06/22 22:58

Résultat des législatives 2022 à Avignon

Le résultat des élections législatives 2022 à Avignon est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Vaucluse

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Vaucluse

Le résultat de l'élection législative à Avignon est désormais connu. Lors du 1er tour des élections législatives, les habitants d'Avignon enregistrés dans la 1ère circonscription du Vaucluse ont opté pour le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale. Ces chiffres ne traduisent cependant pas l'entièreté des votes au niveau de la 1ère circonscription du Vaucluse : 2 autres communes contribuent en effet au résultat de la législative dans cette circonscription législative. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs autorisés à voter dans la commune pour la 1ère circonscription du Vaucluse s'établit à 59%, ce qui représente 32 912 non-votants. Farid Faryssy a rassemblé 34% des voix au niveau de la ville. Joris Hebrard (Rassemblement National) et Souad Zitouni (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent avec dans l'ordre 25% et 24% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Avignon Farid Faryssy Nouvelle union populaire écologique et sociale 30,55% 34,41% Joris Hebrard Rassemblement National 29,97% 24,71% Souad Zitouni Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,85% 23,51% Ophélie Nau Reconquête ! 4,67% 4,83% Dominique Brogi Les Républicains 4,45% 4,62% Kheira Seddik Divers droite 2,46% 2,62% Denis Schmid Ecologistes 1,89% 1,92% Christine Chatenay Régionaliste 0,91% 0,97% Vincent Lemaire Divers gauche 0,83% 0,90% Stéphane Geslin Divers extrême gauche 0,81% 0,83% Salvator Rizza Divers extrême gauche 0,61% 0,67% Philippe Pascal Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Avignon Taux de participation 42,39% 41,26% Taux d'abstention 57,61% 58,74% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65% 1,66% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59% 0,57% Nombre de votants 31 269 23 122

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Avignon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:43 - Quel score pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche à Avignon ? Avec un score de 36,87% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était limitée à Avignon. Mais il faut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,41% et 1,49% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un potentiel de 42,77% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune. 16:30 - Les études sondagières, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Avignon ? Les mouvements nationaux des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Avignon. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La Nupes est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages vendredi soir. Dans cette séquence, le Rassemblement national a dépassé les 19%. Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Avignon cette fois, s'achevait favorablement pour Jean-Luc Mélenchon avec 36,87% des suffrages. En seconde position, se hissait Emmanuel Macron à 20,42%, puis Marine Le Pen à 18,94% et Éric Zemmour à 7,78%. 14:30 - À Avignon, le chiffre le plus attendu de ces élections législatives reste la participation L'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin législatif à Avignon. Au niveau national, la participation était déjà analysée en avril. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 64,62% dans la ville. Le taux de participation était de 69,02% au premier tour, c'est-à-dire 38 472 personnes. La hausse généralisée des prix qui grève les finances des familles, cumulée avec les inquiétudes provoquées par la guerre en Ukraine, sont capables d'impacter le taux de participation à Avignon (84000). 11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Avignon à l'occasion du premier tour des législatives ? Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des précédentes élections. En 2017, à l'occasion des élections législatives, 61,65% des inscrits sur les listes électorales d'Avignon avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 56,99% pour le second round. 09:30 - Les bureaux de vote ferment à 18 heures à Avignon 12 candidats sont en course dans la seule circonscription d'Avignon ce 12 juin 2022, pour le premier tour des législatives 2022. Un niveau de candidatures élevé comparé à celui des autres circonscriptions. Les 55743 citoyens de la cité auront jusqu'à 18 heures pour aller dans les 71 bureaux de vote et faire leur choix pour cette première étape.

Législatives 2022 à Avignon : les enjeux

Lors de la présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 36,9% des votes au premier tour à Avignon, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée et la fille de Jean-Marie Le Pen avaient obtenu 20,4% et 18,9% des voix. Jean-Luc Mélenchon n'ayant pas réussi à franchir le barrage du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en décrochant 62,3% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 37,7% des voix. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette commune votera-t-elle pour un candidat de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux législatives ? Les habitants d'Avignon reprendront la direction des urnes en 2022 : ils devront participer aux élections législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.