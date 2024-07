Résultat des législatives 2024 à Morières-lès-Avignon : les premiers chiffres du 2e tour

À Morières-lès-Avignon, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est la participation. Dans l'agglomération, dimanche, 29,19% des électeurs ne sont pas allés voter au premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,88% au premier tour et 49,12% au second tour. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, 20,39% des électeurs dans l'agglomération avaient boudé les urnes. L'abstention était de 19,87% au premier tour. Le désir d'être enfin entendu pourrait en effet ramener les électeurs de Morières-lès-Avignon vers les urnes.

17:29 - Morières-lès-Avignon : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Quel impact auront les électeurs de Morières-lès-Avignon sur les résultats des élections législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans l'agglomération, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 10,75%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 755 € par an souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 3 246 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,46%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,26%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Morières-lès-Avignon mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,32% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.