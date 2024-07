Résultat des législatives 2024 au Pontet : les premiers chiffres du 2e tour

18:28 - 66,33% de participation lors du premier tour des élections législatives au Pontet

L'une des clés du scrutin législatif est incontestablement l'étendue de l'abstention. Le Pontet a enregistré une participation de 66,33%, dimanche, au premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 représentait 43,55% au premier tour et 45,4% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui au Pontet ? Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 73,06% des électeurs de l'agglomération. Le taux de participation était de 70,56% au second tour, ce qui représentait 7 905 personnes. La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur le moral des ménages sont de nature à nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs du Pontet.