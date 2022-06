Résultat de la législative à Barby : 2e tour en direct

19/06/22 17:25

Plus de la moitié des électeurs ne s'est pas déplacée pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au second tour cette année ? Dimanche dernier, 51,92% des personnes habilitées à participer à une élection à Barby avaient participé à l'élection. Les études montrent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle changer pour le deuxième tour des législatives ? Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 2118 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 25,37% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 21,81% au premier tour.

La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a engrangé 32,0% des votes le 12 juin dernier pour le 1er round des législatives. Elle est suivie par les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National qui reçoivent 27,92% et 18,65% des suffrages. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens habitant à Barby ( Savoie ) seront amenés à contribuer aux législatives comme tous les Français. Quel prétendant favoriseront-ils ? A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 29.1% des votes au premier tour à Barby, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le président de La France Insoumise et l'ancienne parlementaire européenne avaient obtenu 22.4% et 20.0% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Barby avec 64.0% des suffrages. Marine Le Pen avait récupéré 36.1% des voix. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président récemment réélu pourra-t-il s'en remettre à cette ville pour acquérir la majorité des députés de l'Assemblée ?