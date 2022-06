Résultat de la législative à Barcelonnette : en direct

12/06/22 10:58

Au moment de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 27% des votes au premier tour à Barcelonnette, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne députée européenne et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 22% et 21% des votes. Le choix des électeurs de Barcelonnette était resté constant au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (57% des voix), abandonnant ainsi à Marine Le Pen 43% des voix. Les administrés de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Quel prétendant à l'Assemblée nationale les habitants de Barcelonnette installeront-ils en tête des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ?