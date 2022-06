Résultat de la législative à Bassan : 2e tour en direct

19/06/22 18:46

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Bassan sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Bassan. En direct 18:46 - La coalition Mélenchon s'était placée sur la 3e marche à Bassan il y a une semaine Le point de départ pour la coalition de gauche s'élevait à 19,25% avant ces législatives à Bassan. Soit l'addition des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Ce paramètre a certainement joué sur le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés au premier tour dans la localité. Le candidat de la gauche réunie a enregistré 13,75% des suffrages il y a une semaine sur place. La Nupes avait ainsi terminé à la troisième position. 15:30 - Les candidats Divers droite en première place à Bassan Lors du 1er tour, le 12 juin dernier, les habitants de Bassan ont plébiscité les candidats Divers droite à qui ils ont accordé 50,7% des suffrages. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiennent 17,13% et 13,75% des suffrages. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. 13:30 - À Bassan, la participation peut-elle encore baisser à l'occasion du 2e tour des législatives ? Au cours des dernières années, les 2158 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2017, à l'occasion des législatives, le pourcentage d'abstention s'élevait à 50,36% des inscrits sur les listes électorales de Bassan au premier tour, contre un taux d'abstention de 45,7% pour le tour deux. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'image des législatives de 2017 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée au second tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 h. 10:30 - Le 2e tour est lancé à Bassan ! Les caractéristiques de cette 2e étape des législatives 2022 à Bassan sont simples : la commune ne couvre qu'une seule circonscription où sont en lice deux candidats finalistes. Autre point clé: les électeurs ont jusqu'à 18 heures dans la soirée pour rejoindre leur isoloir. L'horaire de fermeture du bureau de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour limiter la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Résultats des législatives 2022 à Bassan - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Bassan aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste Magali Crozier-Daniel Nouvelle union populaire écologique et sociale Emmanuelle Ménard Divers droite

Résultats des législatives 2022 à Bassan - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Bassan

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bassan Emmanuelle Ménard (Ballotage) Divers droite 45,76% 50,70% Magali Crozier-Daniel (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,05% 13,75% Mathilde Tastavy Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,62% 17,13% Henri Fabre-Luce Reconquête ! 8,17% 6,76% Florence Brutus Parti radical de gauche 6,23% 5,24% Florence Taillade Les Républicains 2,24% 2,56% Isabelle Noel Droite souverainiste 1,32% 1,17% Solène Rossard Ecologistes 1,29% 1,17% Sylvie Ferrand Ecologistes 1,03% 0,58% Samantha Bernardi Ecologistes 0,87% 0,93% Stéphane Karges Divers 0,23% 0,00% Laurent Gilhodes Divers extrême gauche 0,19% 0,00% Oscar Essomba Divers droite 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Bassan Taux de participation 45,32% 47,37% Taux d'abstention 54,68% 52,63% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26% 0,69% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49% 0,12% Nombre de votants 42 562 865

Le résultat de l'élection législative 2022 à Bassan a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Les 1826 électeurs de Bassan votant dans la 6ème circonscription de l'Hérault ont opté pour la candidate Divers droite au soir du premier round des législatives. Cependant, le résultat de l'élection législative dans la 6ème circonscription de l'Hérault peut encore basculer si les électeurs des 16 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Bassan. L'abstention s'établit à 53% des citoyens habilités à voter dans la commune au niveau de cette circonscription législative (soit 961 non-votants). Emmanuelle Ménard a accumulé 51% des voix à l'échelle de la commune. Elle ressort devant Mathilde Tastavy (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Magali Crozier-Daniel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent 17% et 14% des voix.

Législatives 2022 à Bassan : les enjeux

Durant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 40% des votes au premier tour à Bassan. L'ancienne députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22% et 13% des suffrages. Le choix des électeurs de Bassan était resté égal au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (63% des voix), cédant donc 37% des suffrages à Emmanuel Macron. Les citoyens de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans le pays, les 2 158 votants de Bassan (34290) seront invités à participer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.