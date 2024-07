Résultat des législatives 2024 à Corneilhan (34490) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur qui vont se porter les supporters du Front populaire à Corneilhan ? Combien d'électeurs voteront pour le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du RN par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des voix obtenus au niveau national sont porteurs. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Corneilhan, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 17,52% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 17,11% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,2% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,23% pour Yannick Jadot, 4,26% pour Fabien Roussel et 2,03% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Le Rassemblement national a solidement séduit à Corneilhan en 2 ans La montée du parti lepéniste aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Alors qu'au niveau du pays, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 33% des voix aux élections législatives le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale apparaît décuplée. Le parti a en effet déjà avancé de 46 points ici entre 2022 et 2024. Avec une projection rapide, on peut penser que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les données des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Corneilhan ? A l'échelle locale, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella aux législatives 2024 sera ainsi très analysé. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a peut-être une chance de gagner. Aux législatives à Corneilhan il y a deux ans, c'est Emmanuelle Ménard (Divers droite) qui s'imposait au premier tour, avec 48,04%. Emmanuelle Ménard l'emportait enfin encore au second tour dans la localité, avec 73,15%.

20:05 - Julien Gabarron (Rassemblement National) déjà devant avec 46,38% à Corneilhan aux législatives Julien Gabarron (Rassemblement National) a collecté 46,38% des voix à Corneilhan dimanche 30 juin 2024, lors du 1er tour de la législative. Un résultat qui lui a permis de devancer Emmanuelle Ménard (Divers droite) et Magali Crozier (Union de la gauche) avec respectivement 25,71% et 17,52% des votants. Julien Gabarron était aussi en tête dans la 6ème circonscription de l'Hérault dans son ensemble, avec cette fois 41,05%, devant Emmanuelle Ménard avec 27,25% et Magali Crozier avec 21,08%.

19:21 - A l'affichage des résultats des élections législatives 2024, quelle est la participation à Corneilhan ? Au cours des dernières années, les 1 691 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Le 1er tour des élections législatives 2024 à Corneilhan a connu une participation de 76,17%, supérieure à celle des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, parmi les 1 284 personnes en âge de voter à Corneilhan, 62,23% s'étaient en effet rendues aux urnes. Le taux de participation était de 53,24% en 2019. Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux de participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Corneilhan, l'abstention va-t-elle augmenter à l'occasion du 2e tour des législatives 2024 ? L'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif est à n'en pas douter le niveau d'abstention. La participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Corneilhan était de 76,17%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 49,43% au premier tour et 49,27% au second tour. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 305 personnes en âge de voter dans la commune, 81,84% avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 81,53% au premier tour, ce qui représentait 1 064 personnes. La flambée des prix qui pèse sur le budget des familles est de nature à nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Corneilhan.

17:29 - Analyse socio-économique de Corneilhan : perspectives électorales Dans la commune de Corneilhan, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la ville, 14,46% des résidents sont des enfants, et 12,57% sont des personnes âgées. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (80,87%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 645 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,18%) révèle des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,93%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Corneilhan mettent en relief une diversité de qualifications, avec 29,58% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.