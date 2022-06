Résultat des législatives à Belfort - Election 2022 (90000) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Belfort

Le résultat des élections législatives 2022 à Belfort est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultats élections législatives par circonscription à Belfort La commune de Belfort est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 1ère circonscription du Territoire de Belfort (PUBLIE) 2ème circonscription du Territoire de Belfort (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Territoire de Belfort

À Belfort, les 12719 habitants rattachés à la 1ère circonscription du Territoire de Belfort ont jeté leur dévolu sur le représentant Les Républicains. Ian Boucard a obtenu 30% des votes. Il coiffe au poteau Gérald Loridat (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Thiebaud Grudler (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui récupèrent respectivement 27% et 24% des suffrages. Le résultat final de l'élection législative au niveau de la 1ère circonscription du Territoire de Belfort résultera des choix des électeurs des 59 autres communes qui la composent. Le niveau de la participation s'élève à 49% des citoyens habilités à se rendre aux isoloirs dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative, ce qui représente 6 176 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Belfort Ian Boucard Les Républicains 27,26% 29,61% Christophe Soustelle Rassemblement National 21,42% 11,06% Gérald Loridat Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,24% 27,23% Thiebaud Grudler Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,55% 23,77% Nathalie Franquet Reconquête ! 3,44% 3,87% Jean Cordonnier Droite souverainiste 2,08% 0,98% Agnès Fillon Ecologistes 1,75% 1,55% Christiane Petitot Divers extrême gauche 1,40% 1,31% Kévin Baratay Divers droite 0,87% 0,63% Participation au scrutin Circonscription Belfort Taux de participation 48,83% 48,56% Taux d'abstention 51,17% 51,44% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,80% 1,34% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71% 0,71% Nombre de votants 23 316 6 176

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Territoire de Belfort

À Belfort, les 11761 citoyens votant dans la 2ème circonscription du Territoire de Belfort se sont prononcés pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Florian Chauche a rassemblé 35% des suffrages. En deuxième position, Sophie Carnicer (Rassemblement National) glane 19% des votes. Enfin, Michel Zumkeller (Union des Démocrates et des Indépendants) obtient 16% des voix. Cependant, le résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Territoire de Belfort peut encore basculer si les électeurs des 41 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux de Belfort. Le taux de participation parmi les électeurs habilités à se rendre aux isoloirs au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription s'élève à 42% (soit 6 783 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Belfort Florian Chauche Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,42% 34,77% Sophie Carnicer Rassemblement National 19,15% 18,79% Baptiste Petitjean Ensemble ! (Majorité présidentielle) 18,38% 16,21% Michel Zumkeller Union des Démocrates et des Indépendants 16,31% 16,44% Didier Vallverdu Divers droite 11,12% 4,05% Marc Felemez Reconquête ! 5,15% 5,13% Simon Pheulpin Divers extrême gauche 1,92% 2,72% Christelle Hanna Droite souverainiste 1,15% 1,27% Marc Archambault Divers extrême droite 0,40% 0,62% Participation au scrutin Circonscription Belfort Taux de participation 49,94% 42,33% Taux d'abstention 50,06% 57,67% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,84% 1,93% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27% 1,41% Nombre de votants 23 217 4 978

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Belfort sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:49 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de gauche à Belfort ? Avec un score de 29,54% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin n'avait eu lieu qu'à Belfort. Et c'est sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,12% et 1,41% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne une réserve de voix de 5,53% à gauche (sans compter les suffrages de Mélenchon). 16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Belfort ? La majorité est tombé à un trait du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, a courru après les 20%. Ces dynamiques des derniers jours s'appliqueront certainement sur les législatives à Belfort ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or à Belfort, Jean-Luc Mélenchon se propulsait à la première position de la dernière élection avec 29,54% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,24%. Suivaient, avec 19,89%, Marine Le Pen et enfin, à 7,62%, Éric Zemmour. 14:30 - L'abstention sera scrutée autant que les résultats aux législatives 2022 à Belfort L'un des critères décisifs du scrutin législatif sera indiscutablement le taux de participation à Belfort. Au niveau national, la participation était déjà examinée en avril. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 66,14% dans l'agglomération. Le taux de participation était de 70,68% au premier tour, ce qui représentait 17 116 personnes. La situation géopolitique actuelle est susceptible de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Belfort. 11:30 - À Belfort, la participation va-t-elle encore baisser lors des élections législatives ? Les législatives mobilisant souvent beaucoup moins que la présidentielle, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération, il faut étudier les résultats des élections passées. En 2017, à l'occasion des élections législatives, 44,96% des inscrits sur les listes électorales de Belfort avaient pris part au scrutin au premier tour, contre un taux de participation de 40,4% au dernier round. 09:30 - Les législatives 2022 se terminent à 18 heures à Belfort C'est donc parti pour ces législatives 2022 ! À Belfort, il y a encore de la marge pour faire son choix parmi les 18 candidats qui s'opposent pour devenir député. Les 24216 votants de Belfort ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 29 bureaux de vote de la ville pour prendre part au scrutin.

Législatives 2022 à Belfort : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Belfort (Territoire de Belfort) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin 2022. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette ville élira-t-elle un représentant de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ? Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait amassé 30% des suffrages au premier tour à Belfort, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui était candidat à un second mandat et l'ancienne parlementaire européenne avaient obtenu 24% et 20% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon ayant été exclu, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en décrochant 61% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 39% des voix.