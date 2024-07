Résultat des législatives 2024 à Cravanche (90300) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Le résultat de la Nupes aux législatives il y a deux ans à Cravanche : 55,61% au second tour Combien va faire le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné comme plus proche du RN par les instituts de sondage juste avant ce second tour ? Les 28% des votes glanés à l'échelle de l'Hexagone sont porteurs. Lors du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 25,57% des votes à Cravanche. Un chiffre stable par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (25,87%). Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a dépassé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 55,61% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national a vigoureusement gagné du terrain à Cravanche en 2 ans L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. La progression du parti, qui s'élève déjà à 21 points à Cravanche entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:05 - Quel score à Cravanche pour le RN au second tour ? Guillaume Bigot (Rassemblement National) a obtenu 36,72% des votes à Cravanche dimanche 30 juin 2024, pour le premier tour de la législative. Florian Chauche (Union de la gauche) obtenait 25,57%. De son côté, Josée Martinez (Ensemble pour la République) glanait 21,29% des votants. La première place était la même à l'échelle de la 2ème circonscription du Territoire de Belfort, Guillaume Bigot rassemblant cette fois 37,86%, devant Florian Chauche avec 28,02% et Didier Vallverdu avec 17,27%.

19:21 - Participation à Cravanche : un sursaut par rapport au scrutin européen Comment ont voté les habitants de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? Dimanche dernier, la participation au premier tour des législatives 2024 à Cravanche a atteint 69,66%, dépassant de 12 points celle des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, 57,39% des inscrits sur les listes électorales de Cravanche (90) avaient effectivement participé au vote. La participation était de 56,13% lors des européennes de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle se chiffrait à 26% à 12 heures et 59% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - Les chiffres de l'abstention au second tour des législatives 2024, un élément clé à Cravanche ? Qu'en est-il de la participation ce dimanche, lors du second tour des élections législatives à Cravanche ? Dans la localité, le taux de participation au premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 69,66%. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 459 personnes en âge de voter au sein de la localité, 76,85% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 78% au premier tour, ce qui représentait 1 138 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 52,52% au premier tour. Au deuxième tour, 47,34% des électeurs ont exercé leur droit de vote.

17:29 - Comment la composition démographique de Cravanche façonne les résultats électoraux ? Quelle influence la population de Cravanche exerce-t-elle sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 34% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 13,13%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. En outre, le taux de familles propriétaires (56,4%) souligne le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (16,4%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 770 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (15,89%) met en lumière des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,66%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (38,43%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Cravanche, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.