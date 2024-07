Résultat des législatives 2024 à Pérouse (90160) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Sur qui vont se porter les supporters de la gauche à Pérouse ? Quelle part de voix ira au Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et donné de plus en plus plus proche du RN dans les derniers sondages juste avant ce second tour ? Les 28,06% des suffrages affichés au niveau national sont un premier indice. La somme de voix semble importante. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Pérouse, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 25,85% des votes dans la commune. Un chiffre en progression de 3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - À Pérouse, des candidats RN favoris ? Le score en faveur du RN sera déterminant pour ces élections 2024, localement. Quand on analyse la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières législatives à l'échelle nationale, soit quinze points de plus pour les candidats du parti en 2024 qu'en 2022, le terrain gagné semble déjà important. La part d'électeurs grattés par le mouvement à Pérouse s'élève par ailleurs à 15 points ces dernières années. Assez pour acter un ancrage solide du parti dans la zone, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - À Pérouse, les résultats des dernières législatives aussi justes aujourd'hui ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera ainsi le principal enseignement à l'échelle locale pour ce second tour des élections de l'Assemblée nationale 2024. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a peut-être l'espoir de gagner. Les législatives de l'époque à Pérouse ne bénéficieront pas en revanche, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 17,08% dans la commune, alors que les candidats Les Républicains rassembleront 26,42% des voix. Au second tour,c'est encore Ian Boucard qui glanera le plus de voix, avec 64,42% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux, devant l'adversaire Rassemblement National à 35,58%.

20:05 - Quel verdict à Pérouse pour le RN aux élections législatives ? Selon les dernières projections rendues publiques d'après les résultats du premier tour, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait en mesure de s'arroger pas loin de 250 sièges au terme des législatives. La coalition de gauche devrait rafler près de 200 sièges. De leur côté, les candidats suivant toujours Emmanuel Macron pourraient préserver une centaine de députés. Il convient cependant de tenir compte des particularismes locaux. Le 30 juin, les électeurs de Pérouse ont plébiscité Carine Manck (Rassemblement National), qui a réuni 32,84% des bulletins de vote. Un résultat qui lui a permis de devancer Ian Boucard (Les Républicains) et Marie-Eve Belorgey (Nouveau Front populaire) avec 28,23% et 25,85% des votants. C'est aussi Carine Manck qui terminait en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 39,73%, devant Ian Boucard avec 23,99% et Marie-Eve Belorgey avec 22,59%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Pérouse : quelle évolution ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est également indispensable d'observer les résultats des précédents scrutins électoraux. À Pérouse, le taux de participation lors du 1er tour des législatives 2024 a atteint 73,78%, plus élevé que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, parmi les 928 inscrits sur les listes électorales à Pérouse, 55,17% avaient effectivement pris part à l'élection, contre une participation de 50,71% il y a 5 ans. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle représentait 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 heures.

18:35 - 73,78% de participation lors de la première manche des élections législatives 2024 à Pérouse À Pérouse, l'un des facteurs cruciaux de ces législatives 2024 est immanquablement le taux de participation. Pérouse a enregistré une participation de 73,78%, dimanche, au 1er tour des élections législatives 2024. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 77,36% au sein de la localité. Le taux de participation était de 80,05% au premier tour, c'est-à-dire 710 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 50,11% au premier tour et 45,62% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Pérouse ? Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent fréquemment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives à Pérouse ?

17:29 - Dynamique électorale à Pérouse : une analyse socio-démographique Quel portrait faire de Pérouse, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 25,47% de cadres pour 1 199 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 68 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 355 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le bourg, 20,85% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 6,86% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,95% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 45,07% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 425,43 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Pérouse contribue à construire l'avenir de la France.