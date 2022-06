Résultat de la législative à Béthune : en direct

12/06/22 17:08

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Béthune sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:08 - À Béthune, des sondages aussi révélateurs qu'en France ? Les tendances nationales des dernières heures auront probablement un écho à Béthune dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La majorité a baissé tout près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages ce vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Or à Béthune, Marine Le Pen se hissait à la meilleure place de l'élection présidentielle 2022 avec 32,4% des voix, devant Emmanuel Macron à 26,8%, puis, avec 18,01%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,62%, Éric Zemmour. 14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives 2022 à Béthune demeure la participation À Béthune, l'une des clés des législatives 2022 sera indiscutablement l'étendue de l'abstention. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Au second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 32,52% au niveau de la ville, à comparer avec une abstention de 33,43% au premier tour. L'inflation qui plombe les finances des familles, combinée avec les préoccupations liées au conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, pourraient inciter les habitants de Béthune (62400) à rester chez eux. 11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages de participation à Béthune ? Les législatives mobilisant souvent beaucoup moins que la présidentielle, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette agglomération lors des dernières élections ? Il y a 5 ans, lors des législatives, 17 332 personnes habilitées à participer à une élection à Béthune avaient participé à l'élection au premier tour (soit 45,93%). La participation était de 40,31% pour le tour deux. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections à Béthune Pour ces élections législatives de 2022 à Béthune, les 20 bureaux de vote (de Foyer Francois Albert Bureau 1 à Ecole Buisson Bureau 20) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour passer au décompte des votes. Ce sont 15 candidats qui ont postulé dans l'unique circonscription couvrant la ville.

Résultat des élections législatives 2022 à Béthune

Les élections législatives 2022 auront lieu à Béthune comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste Hakim Elazouzi Union des Démocrates et des Indépendants Fanny Judek Reconquête ! Charlotte Matton Droite souverainiste Abdellah Baïk Ecologistes Anne-Marie Deflandre Divers extrême gauche Valentin Brasseur Divers Amandine Bonifacio Nouvelle union populaire écologique et sociale Matthieu Pinchon Divers droite Marguerite Deprez-Audebert Ensemble ! (Majorité présidentielle) Zaïna Fellaha Divers Caroline Parmentier Rassemblement National Stéphane Saint-André Divers gauche Corinne Martin Ecologistes Jacques Delaire Divers extrême droite Julien Guaquier Divers

Législatives 2022 à Béthune : les enjeux

Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 32,4% des votes au premier tour à Béthune. La candidate d'extrême-droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,8% et 18,0% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Béthune avec 50,6% des voix. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 49,4% des votes. Les électeurs de cette agglomération feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales de Béthune reprendront la direction des bureaux de vote en 2022 : ils seront appelés à contribuer aux législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant voteront-ils ?