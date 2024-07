Résultat des législatives 2024 à Lillers : les premiers chiffres du 2e tour

À Lillers, l'une des clés des législatives est immanquablement la participation. Le pourcentage d'abstention à Lillers au premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 36,12%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,97% au premier tour. Au deuxième tour, 54,36% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Lillers ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 6 417 personnes en âge de voter dans la commune, 25,18% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 24,96% au second tour. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité seraient de nature à ramener les habitants de Lillers vers les urnes.

17:29 - Lillers : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Comment la population de Lillers peut-elle affecter le résultat des législatives ? Dans la ville, 38% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 24,14% ont plus de 60 ans. La répartition par âge peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 130 euros par an, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,71%) met en évidence des besoins de suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (10,33%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Lillers mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 37,55% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.