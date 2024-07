Résultat des législatives 2024 à Verquigneul (62113) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Verquigneul, qui va raffler les électeurs de la gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient opté pour le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier devrait séduire une part importante des électeurs en France. Dimanche dernier, l'attelage a glané plus de 28% des votes à l'échelle de l'Hexagone soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 14,52% des votes à Verquigneul. Une hausse en comparaison des 12,88% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le Rassemblement national a solidement avancé à Verquigneul en 2 ans Le résultat des législatives au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Alors qu'au niveau de la France, les résultats du parti de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 33% des suffrages aux législatives fin juin, soit environ 15 points de plus qu'en 2022, la progression locale apparaît bien plus puissante. Le parti a en effet déjà glané 19 points sur place entre 2022 et 2024. On peut donc imaginer que le RN l'emportera ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le RN en pôle position aux dernières législatives à Verquigneul Le résultat obtenu par la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche sera en conséquence la clé du scrutin pour le second tour de cette élection des députés au niveau local. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le parti frontiste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Verquigneul ? Lors des dernières législatives, le Rassemblement national parvenait également à tirer son épingle du jeu à Verquigneul. Dans la commune, c'est Caroline Parmentier qui arrivait en tête au premier tour avec 40,86%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 62,40%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 37,60%.

20:05 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Verquigneul ce dimanche ? Pour le premier round de l'élection législative dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Verquigneul ont préféré Caroline Parmentier (Rassemblement National), qui a raflé 59,87% des suffrages. Hadrien Coisne (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Estelle Harremoes (Front populaire) suivaient en captant respectivement 14,86% et 14,52% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Caroline Parmentier accumulant cette fois 48,85%, devant Hadrien Coisne avec 19,78% et Estelle Harremoes avec 16,9%.

19:21 - Verquigneul : un autre éclairage sur la participation aux dernières élections En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette commune lors des derniers scrutins électoraux ? Le 1er round des élections législatives 2024 à Verquigneul a connu un taux d'abstention de 32,71%, plus bas que celui des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, 47,91% des personnes aptes à voter à Verquigneul avaient effectivement déserté les urnes. L'abstention était de 46,54% lors du scrutin européen de 2019. Pour information, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 représentait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - L'abstention reste l'une des données les plus attendues de ces législatives 2024 à Verquigneul Le taux de participation est l'un des critères clés de ce scrutin législatif 2024. Dans la commune, dimanche, 32,71% des électeurs ont choisi de ne pas voter au premier tour des législatives 2024. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 377 personnes en âge de voter au sein de la commune, 25,71% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 21,97% au second tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 53,5% au premier tour. Au deuxième tour, 52,24% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Verquigneul ? Le désir d'être enfin entendu pourrait inciter les habitants de Verquigneul à ne pas rester chez eux.

17:29 - Verquigneul : législatives et dynamiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la seconde manche des législatives à Verquigneul comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 2 016 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 80 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 541 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (85,99%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. La population étrangère de 174 personnes apporte une richesse culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 962 € par an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,44%, synonyme d'une situation économique précaire. À Verquigneul, où la jeunesse représente 44% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir commun et florissant.