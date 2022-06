Résultat de la législative à Bolbec : en direct

17:17 - Les enquêtes sondagières, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Bolbec ?

Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), avec un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%. Ces dynamiques des derniers jours auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Bolbec dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Or à Bolbec, Marine Le Pen figurait à la meilleure place de la dernière élection avec 40,14% des voix au 1er round, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,25%, puis, avec 20,01%, Emmanuel Macron et enfin, à 4,34%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un score de près de 28% des suffrages qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.