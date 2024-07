Résultat des législatives 2024 à Saint-Jouin-Bruneval (76280) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Que vont trancher les supporters de la gauche à Saint-Jouin-Bruneval ? Une autre interrogation qui enveloppe ces élections est celle du vote de gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire au premier tour. L'attelage a rassemblé 28,06% des votes au niveau de la France dimanche dernier, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 21,73% des votes à Saint-Jouin-Bruneval. Une somme à comparer néanmoins avec les 21,95% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Une progression notable du Rassemblement national à Saint-Jouin-Bruneval Le résultat des élections législatives au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Alors qu'au niveau du pays, les scores du RN ont grimpé à plus de 33% des suffrages aux législatives le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale semble plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà récupéré 16 points sur place entre 2022 et 2024. On peut donc imaginer, avec l'inconnue des reports de voix néanmoins, que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat du RN de nouveau déterminant ce dimanche Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella aux élections législatives sera en conséquence très scruté. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le Rassemblement national va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Saint-Jouin-Bruneval ? Lors des dernières législatives, le Rassemblement national se hissait déjà en première position à Saint-Jouin-Bruneval. On retrouvait en effet Nicolas Goury au sommet au premier tour, avec 27,84% dans la ville. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 51,11%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,89%.

20:05 - Nouveau raid pour le RN à Saint-Jouin-Bruneval ce dimanche ? Douglas Potier (Rassemblement National) a enregistré 43,56% des suffrages à Saint-Jouin-Bruneval dimanche 30 juin dernier, à l'occasion du 1er round de la législative. Marie-Agnès Poussier-Winsback (Horizons) et Christiane Rouxel (Nouveau Front populaire) suivaient en captant, dans l'ordre, 28,79% et 21,73% des électeurs dans la ville. C'est aussi Douglas Potier qui terminait sur la première marche sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 44,58%, devant Marie-Agnès Poussier-Winsback avec 32,08% et Christiane Rouxel avec 18,51%.

19:21 - Résultats à Saint-Jouin-Bruneval : quelles conclusions tirer des taux d'abstention ? L'étude des résultats des élections précédentes permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Dimanche dernier, 29,53% des électeurs de Saint-Jouin-Bruneval n'ont pas voté au premier tour des législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, sur les 1 562 personnes en âge de voter à Saint-Jouin-Bruneval, 45,01% avaient effectivement déserté les urnes, contre une abstention de 43,81% lors des européennes de 2019. Au niveau national, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle atteignait 25,90% le midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats au second tour à Saint-Jouin-Bruneval ? À Saint-Jouin-Bruneval, le niveau d'abstention constitue immanquablement un critère important de ces élections législatives 2024. Dimanche dernier, l'abstention à Saint-Jouin-Bruneval au premier tour des législatives 2024 s'est élevée à 29,53%. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,52% au premier tour et 52,06% au deuxième tour. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 552 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 23,00% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 23,16% au second tour. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics seraient par exemple susceptibles de renforcer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Saint-Jouin-Bruneval.

17:29 - Élections à Saint-Jouin-Bruneval : l'impact des caractéristiques démographiques Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Jouin-Bruneval mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient peser sur le résultat des législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,43%. En outre, le taux de familles propriétaires (90,53%) met en exergue l'importance des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisme. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (15,8%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 767 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,63%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,01%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Jouin-Bruneval mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,73% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.