Résultat des législatives 2024 à Fécamp : les premiers chiffres du 2e tour

À Fécamp, l'une des clés des élections législatives 2024 est sans aucun doute la participation. La participation au premier tour des élections législatives 2024 à Fécamp était de 59,14%. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 67,95% dans la commune, à comparer avec une participation de 67,31% au premier tour, soit 9 280 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 43,69% au premier tour et 41,76% au second tour. Les études révèlent que l'abstention est habituellement supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Fécamp ?

17:29 - Élections législatives à Fécamp : un éclairage démographique

A mi-chemin des élections législatives, Fécamp regorge de diversité et d'activités. Avec ses 18 016 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 940 entreprises, Fécamp est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 32,01% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les 227 résidents étrangers, représentant 1,26% de la population, participent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2025,75 euros/mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 19,25%, annonçant une situation économique tendue. En conclusion, Fécamp incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.