Dans les 2 bureaux de vote de Bray-Saint-Aignan, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les élections législatives. L'Insoumis avait atteint 9,79% des suffrages en avril dernier. Et c'est sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,23% et 1,82% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc potentiellement viser 14,84% à Bray-Saint-Aignan pour ce premier tour des législatives.

La majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter tout près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines se répercuteront sans doute sur les législatives à Bray-Saint-Aignan dimanche. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. Or le président avait obtenu 26,54% des voix à Bray-Saint-Aignan, à la dernière élection présidentielle contre un peu moins de 28% en France. La candidate du Front national était grimpée à 36,53% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 9,79% (contre 21,95%).

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Bray-Saint-Aignan

L'abstention constituera l'une des grandes inconnues des législatives à Bray-Saint-Aignan. Le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine ainsi que ses retombées en matière énergétique et économique seraient notamment en mesure de détourner les électeurs de Bray-Saint-Aignan (45460) des bureaux de vote. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 289 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 80,06% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 79,05% au premier tour, ce qui représentait 1 019 personnes. En comparaison, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.