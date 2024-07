Résultat des législatives 2024 à Saint-Benoît-sur-Loire (45730) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont peser les électeurs de gauche à Saint-Benoît-sur-Loire ? Combien d'électeurs voteront pour le Front populaire, alliant la France isoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé de plus en plus plus proche du RN par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des votes glanés au niveau de la France sont un premier indicateur. Lors du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 15,68% des bulletins à Saint-Benoît-sur-Loire. Une poussée à mettre en perspective néanmoins avec les 13,37% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Une progression notable du RN à Saint-Benoît-sur-Loire Le nombre de votes du Rassemblement national sera l'enseignement majeur au niveau local pour cette élection du Parlement 2024. L'avancée du parti, qui s'élève déjà à 18 points à Saint-Benoît-sur-Loire entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Il n'est donc pas exclu que le RN finisse vainqueur à Saint-Benoît-sur-Loire ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat du Rassemblement national de nouveau déterminant ce soir Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors de ces législatives 2024 sera en conséquence très commenté. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le Rassemblement national va-t-il de nouveau s'imposer à Saint-Benoît-sur-Loire ? Lors des élections du Parlement à l'époque, le Rassemblement national réalisait également un très bon résultat à Saint-Benoît-sur-Loire. C'est en effet Mathilde Paris qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 27,31% dans la commune. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 52,49%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,51%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant au second tour Mathilde Paris (Rassemblement National) a recueilli 45,97% des voix à Saint-Benoît-sur-Loire dimanche 30 juin dernier, lors du 1er round des élections législatives. Constance de Pélichy (Divers droite) et Clément Verde (Front populaire) suivaient en recueillant, dans l'ordre, 36,09% et 15,68% des électeurs à l'échelle de la métropole. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Mathilde Paris accumulant cette fois 45,53%, devant Constance de Pélichy avec 32,04% et Clément Verde avec 19,36%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Saint-Benoît-sur-Loire ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette localité lors des précédents scrutins électoraux ? À Saint-Benoît-sur-Loire, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 a été de 29,71%, moins élevé que celui des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, le taux d'abstention s'élevait effectivement à 45,1% au niveau de Saint-Benoît-sur-Loire, à comparer avec une abstention de 45,34% il y a cinq ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle atteignait 26% à 12 heures et 59% à 17 heures pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - Les chiffres de l'abstention au second tour des législatives, un élément essentiel à Saint-Benoît-sur-Loire ? L'un des facteurs forts de ces élections législatives 2024 est incontestablement le niveau de participation. Dans la commune, le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 70,29%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,4% au premier tour. Au deuxième tour, 50,14% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Saint-Benoît-sur-Loire ce soir ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 386 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 78,57% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 78,55% au second tour, ce qui représentait 1 091 personnes. L'inflation dans le pays qui pèse sur les finances des ménages serait susceptible de ramener les habitants de Saint-Benoît-sur-Loire dans les bureaux de vote.

17:29 - Élections législatives à Saint-Benoît-sur-Loire : un éclairage démographique Quelle influence les habitants de Saint-Benoît-sur-Loire exercent-ils sur les résultats des législatives ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 16,37% des résidents sont des enfants, et 30,19% ont 60 ans et plus. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (77,0%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 718 votants. Le nombre de familles monoparentales (16,93%) met en lumière des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,2%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Benoît-sur-Loire mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 34,95% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.