Résultat des législatives 2024 à Saint-Martin-d'Abbat (45110) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - À Saint-Martin-d'Abbat, que vont décider les supporters du Front populaire ? Avec un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale au terme du 1er round des élections législatives dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que la Nupes. Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de titiller le RN au second tour. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 17,11% des bulletins à Saint-Martin-d'Abbat. Une hausse par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (1 point de plus).

20:58 - Quel score pour le Rassemblement national lors des législatives à Saint-Martin-d'Abbat ? L'évolution du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. En regardant la progression du Rassemblement national qui émerge des dernières élections au niveau national, soit pas moins de 15 points de plus pour le parti aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le résultat du candidat RN pourrait le faire gagner à Saint-Martin-d'Abbat. Une estimation qui semble logique compte tenu des points également conquis par la formation politique dans la ville en 2 ans : une hausse de 15 points qui peut toujours monter.

20:29 - Un second tour favorable pour le parti présidentiel la dernière fois Le résultat obtenu par la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi l'enseignement majeur à l'échelle locale pour le second tour de ces législatives 2024. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à Saint-Martin-d'Abbat, contrairement à 2022 ? Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Martin-d'Abbat, le RN terminait en revanche à la deuxième place sur le podium, 28,69% des votants étant convaincus par son binôme, contre 34,16% pour Richard Ramos (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche (63,58%). Richard Ramos conservait donc son avance sur place.

20:05 - Quel verdict à Saint-Martin-d'Abbat pour le RN aux législatives 2024 ? Pour le 1er tour des élections législatives dimanche 30 juin 2024, les habitants de Saint-Martin-d'Abbat ont préféré Anthony Zeller (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 43,86% des suffrages. Un résultat qui lui a permis de devancer Richard Ramos (Majorité présidentielle) et Christophe Lavialle (Nouveau Front populaire) avec 30,54% et 17,11% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Anthony Zeller rassemblant cette fois 31,81%, devant Richard Ramos avec 30,6% et Christophe Lavialle avec 29,7%.

19:21 - Elections législatives 2024 à Saint-Martin-d'Abbat : un taux de participation inédit ? Comment votent d'habitude les habitants de cette ville ? À Saint-Martin-d'Abbat, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 a été de 31,14%, inférieur à celui des dernières européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, le taux d'abstention s'élevait effectivement à 44,54% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Martin-d'Abbat, contre un taux d'abstention de 45,53% il y a 5 ans. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle atteignait 25,90% à midi et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - À Saint-Martin-d'Abbat, la participation va-t-elle descendre lors du 2e tour des législatives 2024 ? À Saint-Martin-d'Abbat, la participation est indéniablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Le taux de participation à Saint-Martin-d'Abbat était de 68,86% pour le 1er tour des élections législatives 2024. Lors du premier tour de la présidentielle, 78,93% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 80,65% au second tour, ce qui représentait 996 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 50,04% au premier tour. Au second tour, 47,81% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Saint-Martin-d'Abbat ? Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics seraient de nature à avoir un impact sur les choix que feront les électeurs de Saint-Martin-d'Abbat.

17:29 - Saint-Martin-d'Abbat : enjeux locaux et perspectives électorales Devant le bureau de vote de Saint-Martin-d'Abbat, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 800 habitants répartis dans 786 logements, cette ville présente une densité de 44 habitants par km². L'existence de 106 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 36% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 21,24% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 35,78% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 43,94% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 675,91 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En conclusion, Saint-Martin-d'Abbat incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.