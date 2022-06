Résultat de la législative à Briançon : en direct

17:10 - Que montrent les sondages des législatives 2022 pour Briançon ?

Les indications nationales des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Briançon. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. La majorité présidentielle a vu son score reculer à un cheveu du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Briançon cette fois, avait tourné à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 27,58% des suffrages. En seconde position, on trouvait Emmanuel Macron à 24,15%, puis Marine Le Pen à 20,22% et Yannick Jadot à 7,71%.