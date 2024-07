Résultat des législatives 2024 à l'Argentière-la-Bessée (05120) – 2e tour [PUBLIE]

Le Nouveau Front populaire qui se présente en 2024 a marqué les esprits lors des élections législatives, avec un peu plus de 28% à l'échelle de l'Hexagone, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour aujourd'hui. L'avance s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à l'Argentière-la-Bessée, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 42,2% des votes dans la commune. Un score qui s'est envolé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (34,78%). Reste désormais à savoir si la gauche dépassera ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 48,1% à l'époque.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a grapillé 17 points à l'Argentière-la-Bessée

Au niveau local, le résultat du RN lors des élections législatives sera très analysé. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du parti de Jordan Bardella ont atteint plus de 33% des voix aux élections législatives fin juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le parti a en effet déjà récupéré 17 points ici entre 2022 et 2024. Un palier de plus pourrait être passé ce 7 juillet au soir.