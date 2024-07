Résultat des législatives 2024 à Saint-Bonnet-en-Champsaur (05500) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Quel résultat pour le Front populaire à l'issue de ces législatives 2024 ? Quelle part des électeurs français optera pour le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné comme plus proche du RN par les sondeurs juste avant ce second tour ? Les 28,06% des bulletins affichés au niveau de la France sont porteurs. La barre est déjà haute : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Saint-Bonnet-en-Champsaur, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 30,7% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Un score pourtant stable en comparaison des 30,81% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre 44,43% pour faire aussi bien que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - Evolution fulgurante de l'extrême droite à Saint-Bonnet-en-Champsaur en 2 ans La part des électeurs du Rassemblement national sera la clé du scrutin pour cette législative localement. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été pris par le RN dans la localité entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Si les reports de voix lui sourient, on peut donc imaginer que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final à Saint-Bonnet-en-Champsaur pour Ensemble ce soir ? Le nombre d'électeurs séduits par la formation incarnée par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi l'enseignement majeur à l'échelle locale pour le second tour de cette élection du Parlement français 2024. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à Saint-Bonnet-en-Champsaur, dans ce scénario très différent de 2022 ? Les législatives de l'époque à Saint-Bonnet-en-Champsaur ne donneront pas l'avantage en revanche, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 17,81% dans la commune, alors que les candidats La République en Marche réuniront 36,64% des voix. Saint-Bonnet-en-Champsaur optera d'ailleurs encore pour Joel Giraud au second tour, finalement à la première place localement avec 55,57%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,43%.

20:05 - Des législatives favorables pour le RN à ce stade D'après les dernières projections communiquées d'après les résultats du premier tour, l'extrême droite serait en mesure de décrocher pas loin de 250 sièges au terme des législatives. L'alliance de la gauche pourrait rafler près de 200 sièges. De leur côté, les candidats suivant toujours Emmanuel Macron pourraient maintenir jusqu'à 120 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. Dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Saint-Bonnet-en-Champsaur ont préféré Louis Albrand (Rassemblement National), qui a recueilli 35,52% des votes. Valérie Rossi (Union de la gauche) et Sébastien Fine (Majorité présidentielle) suivaient en recevant 30,7% et 27,16% des électeurs dans la ville. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Louis Albrand accumulant cette fois 33,88%, devant Valérie Rossi avec 32,7% et Sébastien Fine avec 26,7%.

19:21 - Etude comparative de l'abstention à Saint-Bonnet-en-Champsaur aux dernières élections En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette ville lors des scrutins électoraux passés ? Le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Bonnet-en-Champsaur était de 20,77%, moins élevé de 12 points que celui des dernières européennes. Début juin, durant le scrutin européen, le taux d'abstention représentait effectivement 32,66% dans la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur, contre une abstention de 36,58% pour le scrutin européen de 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle représentait 20% à midi et 45% à 17 heures, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter le résultat au second tour à Saint-Bonnet-en-Champsaur ? À Saint-Bonnet-en-Champsaur, le taux d'abstention constitue indiscutablement un facteur déterminant des élections législatives. 20,77% des électeurs de Saint-Bonnet-en-Champsaur se sont abstenus lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 40,25% au premier tour. Au second tour, 41,78% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 658 personnes en âge de voter dans la commune, 15,85% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 15,5% au premier tour.

17:29 - Élections législatives à Saint-Bonnet-en-Champsaur : un éclairage démographique La démographie et le contexte socio-économique de Saint-Bonnet-en-Champsaur façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec un taux de chômage de 7,67% et une densité de population de 134 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 8,55%, montre le poids de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,68%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (16,53%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 24,34%, comme à Saint-Bonnet-en-Champsaur, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.