Résultat de la législative à Brissac Loire Aubance : en direct

Les dynamiques nationales des dernières semaines auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Brissac Loire Aubance au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité dans les sondages avant la fin de campagne. Dans le même temps, le RN est venu coller les 20%. Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Brissac Loire Aubance cette fois, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 34,22% des suffrages. Derrière, se trouvait Jean-Luc Mélenchon à 20,34%, puis Marine Le Pen à 20,18% et Yannick Jadot à 6,86%. Le président-candidat terminait à en revanche 27,85% des suffrages au niveau national, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon.

14:30 - L'abstention sera scrutée autant que les résultats des législatives 2022 à Brissac Loire Aubance

À Brissac Loire Aubance, l'abstention constituera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ces élections législatives. La guerre russo-ukrainienne et ses conséquences sur l'économie mondiale seraient de nature à relativiser l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Brissac Loire Aubance. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 80,67% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 80,13% au premier tour, soit 6 835 personnes. En proportion, au niveau national, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.