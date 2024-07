Résultat des législatives 2024 à Saint-Melaine-sur-Aubance (49610) – 2e tour [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera observé à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. Si on extrapole la progression du Rassemblement national constatée lors des dernières élections législatives au niveau national, soit près de quinze points de plus pour les candidats du parti aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le terrain gagné semble déjà important. La part d'électeurs grattés par les lepénistes à Saint-Melaine-sur-Aubance s'élève par ailleurs à 14 points ces dernières années. Suffisant pour acter une implantation solide du parti dans la commune, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

D'après les dernières projections diffusées d'après les résultats du premier tour, le parti de Jordan Bardella serait susceptible de s'arroger moins de 250 députés au terme des élections législatives. Le Front populaire devrait remporter entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble! Maintiendraient une centaine de députés. Il faudra néanmoins tenir compte des particularismes locaux. Stella Dupont (Ensemble pour la République) a obtenu 36,53% des votes à Saint-Melaine-sur-Aubance le 30 juin 2024, au soir du 1er round de la législative. Un premier pointage qui lui a permis de ressortir devant Thomas Brisseau (Rassemblement National) et Léo Metayer (Front populaire) avec 25,98% et 21,4% des votants. Stella Dupont était aussi en tête dans la 2ème circonscription du Maine-et-Loire dans son ensemble, avec cette fois 33,1%, devant Léo Metayer avec 28,32% et Thomas Brisseau avec 24,25%.

17:29 - Saint-Melaine-sur-Aubance : démographie, élections et perspectives d'avenir

La démographie et la situation socio-économique de Saint-Melaine-sur-Aubance contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,44% et une densité de population de 396 habitants par km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 40 616 euros par an souligne le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 1 044 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,04%) révèle des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,99%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (41,19%), témoigne d'une population instruite à Saint-Melaine-sur-Aubance, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et de coopération internationale.