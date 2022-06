Résultat de la législative à Cagnes-sur-Mer : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Cagnes-sur-Mer dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 11:06

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Cagnes-sur-Mer sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Cagnes-sur-Mer. En direct 11:05 - C'est parti pour le 2e tour à Cagnes-sur-Mer ! Les éléments de contexte de ce deuxième tour des législatives 2022 à Cagnes-sur-Mer sont limpides : la métropole n'est couverte que par une seule circonscription qui met à l'affiche les finalistes. Autre point essentiel: les électeurs ont jusqu'à 20 heures ce soir pour se rendre à l'isoloir. L'horaire de clôture des bureaux de vote a en effet été décalé dans la commune pour améliorer la mobilisation.

Résultats des législatives 2022 à Cagnes-sur-Mer - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Cagnes-sur-Mer aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription des Alpes-Maritimes

Tête de liste Liste Jean-Bernard Mion Ensemble ! (Majorité présidentielle) Bryan Masson Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Cagnes-sur-Mer - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Cagnes-sur-Mer

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription des Alpes-Maritimes

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cagnes-sur-Mer Bryan Masson (Ballotage) Rassemblement National 25,32% 24,89% Jean-Bernard Mion (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,99% 20,94% Laurence Trastour-Isnart Les Républicains 20,18% 21,46% Nicole Mazzella Nouvelle union populaire écologique et sociale 13,30% 13,69% Denis Cieslik Reconquête ! 9,72% 10,35% Philippe Robiony Ecologistes 2,65% 2,47% Pierre Piacentini Ecologistes 1,62% 1,64% Philippe Touzeau-Menoni Divers centre 1,46% 2,09% Guillaume Julien Ecologistes 1,27% 1,07% Philippe Louvez Droite souverainiste 1,06% 0,96% Danièle Bartoli Divers extrême gauche 0,43% 0,44% Participation au scrutin Circonscription Cagnes-sur-Mer Taux de participation 46,90% 45,72% Taux d'abstention 53,10% 54,28% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59% 0,66% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,22% 0,41% Nombre de votants 37 599 15 938

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l' élection législative à Cagnes-sur-Mer. La candidature Rassemblement National décroche la première place chez les électeurs de la 6ème circonscription des Alpes-Maritimes et demeurant à Cagnes-sur-Mer. Bryan Masson a engrangé 25% des voix dans la commune. En deuxième place, Laurence Trastour-Isnart (Les Républicains) récupère 21% des voix. Jean-Bernard Mion (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) ramasse 21% des voix. Les citoyens des 4 autres communes appartenant à la 6ème circonscription des Alpes-Maritimes voteront-ils comme ceux de Cagnes-sur-Mer ? L'abstention atteint 54% des électeurs enregistrés dans les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription (soit 15 938 votants).

Législatives 2022 à Cagnes-sur-Mer : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 29% des voix au premier tour à Cagnes-sur-Mer. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, qui avaient respectivement obtenu 25% et 15% des suffrages. Le choix des votants de Cagnes-sur-Mer était resté inchangé au second tour au profit de Marine Le Pen (52% des voix). Emmanuel Macron avait rassemblé 48% des suffrages. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour en avril dernier. Comme partout dans le pays, les 51 895 habitants de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) seront invités à participer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022.