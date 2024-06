Résultat des législatives à Saint-Laurent-du-Var : premiers chiffres de l'élection 2024

La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant terminée, que deviendront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? La réponse est complexe. Il y a quelques jours aux européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 7,56% à Saint-Laurent-du-Var. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 5,74% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,68% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,3% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un cumul tournant autour des 15% sur place. Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 13,51% des suffrages dans la commune.

18:42 - 13 points gagnés en 5 ans par le Rassemblement national à Saint-Laurent-du-Var

Alors que conclure de cette masse de scores ? Alors que sur la France entière, les résultats du RN ont grimpé à plus de 31% des voix aux européennes de 2024, soit huit points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale apparaît décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà gagné 13 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse dépasser les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.