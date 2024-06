Résultat des législatives à Villeneuve-Loubet : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les supporters de la coalition de gauche très suivis Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui s'avance en 2024. Ce qui rend très flou le vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Villeneuve-Loubet, le binôme Nupes avait en effet enregistré 11,7% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment cumulé 8,06% à Villeneuve-Loubet pour les élections continentales. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche à l'issue du scrutin du jour, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 15% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - La progression inédite de l'extrême droite à Villeneuve-Loubet Difficile d'y voir clair dans tous ces chiffres. Mais quelques grandes directions apparaissent… Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats de Jordan Bardella ont culminé à plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit 8 points de plus qu'en 2019, la tendance locale semble encore plus forte. Le parti a en effet déjà glané 11 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du RN à Villeneuve-Loubet il y a trois semaines Le résultat de ces législatives va certainement plus s'approcher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le 9 juin en effet, à Villeneuve-Loubet, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, avec 41,82% des voix contre Valérie Hayer à 12,41% et Marion Maréchal à 11,05%.

14:32 - Villeneuve-Loubet avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle Marine Le Pen avait marqué beaucoup de points à Villeneuve-Loubet au cours de la dernière présidentielle 2022 avec pas moins de 28,9% des électeurs dès le premier round. Emmanuel Macron et Éric Zemmour étaient distancés à 25,48% et 16,13% des voix. Jean-Luc Mélenchon héritait de la quatrième place avec seulement 11,72% des suffrages pour sa part. Au 2e tour, Marine Le Pen avait aussi battu Emmanuel Macron avec 53,66% contre 46,34%.

12:32 - Que peuvent montrer les résultats des législatives 2022 pour Villeneuve-Loubet ? Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Il y a deux ans, lors des législatives à Villeneuve-Loubet, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 21,59% des votants ayant voté pour son binôme, contre 27,20% pour Laurence Trastour-Isnart (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il rassemblait pourtant 51,04% des voix, devant les candidats LREM (48,96%). C'est ainsi Bryan Masson chez les lepénistes qui prenait l'avantage.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Villeneuve-Loubet : ce qu'il faut savoir Dans le cadre de la campagne électorale législative, Villeneuve-Loubet est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 16 779 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 2 652 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 11 796 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (39,92%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les 986 résidents étrangers, représentant 6,04% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Parmi cette diversité sociale, 38,75% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 739,64 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Villeneuve-Loubet manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en constante évolution.

09:32 - Abstention à Villeneuve-Loubet : que retenir des précédentes élections ? L'un des facteurs clés de ces élections législatives 2024 sera indiscutablement le niveau d'abstention à Villeneuve-Loubet (06270). Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,9% au premier tour. Au deuxième tour, 47,93% des votants ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Villeneuve-Loubet pour les élections législatives 2024 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 77,16% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 77,46% au premier tour, c'est-à-dire 9 778 personnes.