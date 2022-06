Résultat des législatives à Cannes-Écluse - Election 2022 (77130) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Le résultat de l'élection législative à Cannes-Écluse est désormais connu. Au soir du premier tour des législatives, les 1629 citoyens de Cannes-Écluse enregistrés dans la 3ème circonscription de Seine-et-Marne ont opté pour la candidature Rassemblement National. Ces données ne traduisent cependant pas l'entièreté des suffrages au niveau de la circonscription, 58 autres communes participant aussi au résultat de la législative dans la 3ème circonscription de Seine-et-Marne. Au niveau de la commune, Dominique Lioret a collecté 28% des voix. Il devance Jean-Louis Thiériot (Les Républicains) et Elodie Gérôme-Delgado (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent dans l'ordre 27% et 22% des suffrages. Le taux d'abstention s'élève à 52% des citoyens habilités à voter au sein de la commune pour cette circonscription législative (soit 849 non-votants).

Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 30,98% des voix au premier tour à Cannes-Écluse. L'actuelle députée du Pas-de-Calais avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 22,64% et 20,97% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Cannes-Écluse gratifiée de 54,03% des voix. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 45,97% des voix. Les électeurs de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Quel sera la conclusion des élections législatives 2022 à Cannes-Écluse ( Seine-et-Marne ) ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin 2022.