Résultat des législatives à Cellieu - Election 2022 (42320) [PUBLIE]

13/06/22 01:29

Résultat des législatives 2022 à Cellieu

Le résultat des élections législatives 2022 à Cellieu est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Loire

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Cellieu. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de suffrages parmi les 1322 citoyens de Cellieu de la 3ème circonscription de la Loire. Les électeurs des 30 autres communes de la 3ème circonscription de la Loire voteront-ils comme ceux de Cellieu ? Emmanuel Mandon a engrangé 26% des voix au niveau de la ville. Il ressort devant Angelina La Marca (Rassemblement National) et Vincent Bony (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent 20% et 18% des voix. Le niveau de la participation parmi les habitants habilités à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale s'élève à 55%, ce qui représente 726 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cellieu Emmanuel Mandon Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,70% 25,74% Vincent Bony Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,66% 17,86% Angelina La Marca Rassemblement National 21,08% 20,25% Axel Dugua Les Républicains 13,52% 17,72% Isabelle Surply Reconquête ! 5,52% 7,59% Éric Le Jaouen Divers centre 2,14% 0,70% Louis Caillon Divers gauche 1,72% 1,83% Sandrine Leglise Droite souverainiste 1,46% 1,13% Mariam Assaoune Parti radical de gauche 1,28% 2,53% Catherine Martin Ecologistes 1,22% 0,28% Pascal Besson Divers droite 1,00% 1,55% Pauline Husseini Divers extrême gauche 0,87% 1,27% Nina Morel Divers gauche 0,49% 1,27% Alexandre Vidal Droite souverainiste 0,35% 0,28% Participation au scrutin Circonscription Cellieu Taux de participation 45,82% 54,92% Taux d'abstention 54,18% 45,08% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85% 1,79% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,31% 0,28% Nombre de votants 38 264 726

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Cellieu sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:53 - Du côté de la Nupes, les 10,48% de Jean-Luc Mélenchon à Cellieu font saliver La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera une des énigmes de ces élections législatives, à Cellieu comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 10,48% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Les conversions des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à regarder de près ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,47% et 1,95% au 1er tour de la présidentielle. Soit un total estimé à 17,9% pour le bloc de gauche. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Cellieu ? La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%. Ces mouvements des ultimes semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Cellieu au 1er tour. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote lors de la présidentielle en avril à Cellieu avec 29,96% des votes, au premier tour. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 28,85%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 10,48% et Éric Zemmour à 8,63%. Par contre dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron concluait cette première étape avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15%, et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - A la suite de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Cellieu ? L'un des facteurs importants du scrutin législatif 2022 sera indiscutablement le taux d'abstention à Cellieu. La guerre en Ukraine ainsi que son impact sur les prix des matières premières seraient capables de pousser les citoyens de Cellieu (42320) à rester chez eux. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 81,04% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 83,73% au premier tour, c'est-à-dire 1 101 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour. 11:30 - À Cellieu, le score de l'abstention à l'occasion des législatives 2022 sera un élément fort L'étude des précédents rendez-vous électoraux permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, 54,13% des électeurs de Cellieu avaient pris part au vote au premier tour. Le taux de participation était de 44,97% pour le deuxième tour. Les élections législatives mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - Le bureau de vote ferme à 18 heures à Cellieu C'est donc parti pour ces élections législatives 2022 ! À Cellieu, il y a encore de la marge pour faire son choix parmi les 14 candidats qui s'opposent pour devenir député (soit plus que dans le reste du pays en moyenne). Les 1315 électeurs de Cellieu ont jusqu'à 18 heures pour voter. Et trouver son bureau de vote sera simple puisqu'il n'y en a qu'un dans la cité (Mairie de Cellieu).

