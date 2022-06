Résultat de la législative à Champagne-sur-Seine : en direct

12/06/22 10:59

Quel sera la conclusion des législatives à Champagne-sur-Seine ( Seine-et-Marne ) ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. Pendant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 30.1% des voix au premier tour à Champagne-sur-Seine, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien ministre du gouvernement Jospin et l'actuel chef de l'Etat avaient obtenu 27.8% et 19.9% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Champagne-sur-Seine avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui confiant 52.1% des voix. Emmanuel Macron avait récupéré 47.9% des voix. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de s'approprier un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ?