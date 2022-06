Résultat de la législative à Château-Arnoux-Saint-Auban : 2e tour en direct

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Château-Arnoux-Saint-Auban sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Château-Arnoux-Saint-Auban. En direct 17:43 - Un premier résultat intéressant pour le bloc LFI-PS-EELV à Château-Arnoux-Saint-Auban Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Château-Arnoux-Saint-Auban, le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant cette deuxième manche des élections législatives 2022. Cet électorat a donc son importance ce dimanche. Ce score est néanmoins à analyser au regard des voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après l'élection présidentielle. À Château-Arnoux-Saint-Auban, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 25,99%, 3,4%, 1,38% et 5,21% le 10 avril. Autrement dit un potentiel de 35,98% pour la coalition de gauche dans la commune. 15:30 - Quel résultat pour le second tour des élections à Château-Arnoux-Saint-Auban ? Grâce à 31,85% des votes, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Château-Arnoux-Saint-Auban au soir du 1er tour des élections législatives le 12 juin dernier. En deuxième place, la candidature Rassemblement National reçoit 27,87% des voix. Enfin, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramasse 19,91% des votes. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du second tour des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés. 13:30 - À Château-Arnoux-Saint-Auban, les chiffres de l'abstention lors du 2e tour seront un élément essentiel Au fil des dernières années, les 5229 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Au moment des élections législatives de 2017, 41,37% des personnes aptes à voter à Château-Arnoux-Saint-Auban s'étaient rendues dans l'isoloir au second round, ce qui représentait 1619 votants sur les 3909 personnes inscrites sur les listes électorales. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 42,64% au second tour, 6% de plus qu'au premier tour. 10:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections à Château-Arnoux-Saint-Auban Pour cette 2ème manche des législatives de 2022 à Château-Arnoux-Saint-Auban, les 4 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 4) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour dépouiller les bulletins. Seuls les candidats qualifiés il y a sept jours se sont alignés dans l'unique circonscription couvrant la cité.

Résultats des législatives 2022 à Château-Arnoux-Saint-Auban - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Château-Arnoux-Saint-Auban aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription des Alpes-de-Haute-Provence

Tête de liste Liste Delphine Bagarry Nouvelle union populaire écologique et sociale Christian Girard Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Château-Arnoux-Saint-Auban - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Château-Arnoux-Saint-Auban

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription des Alpes-de-Haute-Provence

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Château-Arnoux-Saint-Auban Christian Girard (Ballotage) Rassemblement National 28,52% 27,87% Delphine Bagarry (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,99% 31,85% Paul Audan Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,43% 19,91% Laurine Miffred Reconquête ! 5,53% 4,10% Sylvie Lyons Divers gauche 4,00% 4,39% Nicole Van Heesbeke Ecologistes 2,47% 2,34% Romaric Giacomino Droite souverainiste 2,40% 2,99% Bruno Potie Divers 1,98% 1,76% Dominique Blanc Divers droite 1,74% 1,58% Patricia Rolland Ecologistes 1,35% 1,52% Annabel Ros Divers extrême gauche 0,97% 1,17% Pascal Recotillet Régionaliste 0,62% 0,53% Participation au scrutin Circonscription Château-Arnoux-Saint-Auban Taux de participation 51,89% 44,84% Taux d'abstention 48,11% 55,16% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,12% 1,93% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71% 1,02% Nombre de votants 32 155 1 760

Législatives 2022 à Château-Arnoux-Saint-Auban : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 29% des voix au premier tour à Château-Arnoux-Saint-Auban. L'ex-parlementaire européenne avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 26% et 19% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Château-Arnoux-Saint-Auban avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 54% des suffrages, abandonnant par conséquent à Emmanuel Macron 46% des voix. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de rafler un fauteuil à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Château-Arnoux-Saint-Auban (04160) seront invités à contribuer aux législatives comme partout en France.