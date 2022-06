Résultat de la législative à Château-Arnoux-Saint-Auban : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Château-Arnoux-Saint-Auban dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:16

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Château-Arnoux-Saint-Auban sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:16 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Château-Arnoux-Saint-Auban ? A l'issue du dernier vote, à Château-Arnoux-Saint-Auban, Marine Le Pen achevait la course en pôle position au premier tour de l'élection avec 28,61% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 25,99%, puis Emmanuel Macron à 18,84% et Éric Zemmour avec 7,01%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui s'est passé dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron à l'avant à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les indications nationales des dernières semaines modifieront peut-être la situation à Château-Arnoux-Saint-Auban au 1er tour. Il faut se rappeler que l'alliance LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%. 14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives 2022 à Château-Arnoux-Saint-Auban reste l'abstention L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin législatif 2022 à Château-Arnoux-Saint-Auban. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 71,6% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 74,37% au premier tour, ce qui représentait 2 907 personnes. La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les inquiétudes dues à la situation géopolitique actuelle seraient susceptibles de détourner l'attention des habitants de Château-Arnoux-Saint-Auban (04160) de leur devoir civique. 11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Château-Arnoux-Saint-Auban au premier tour des élections législatives 2022 ? L'étude des résultats des scrutins antérieurs est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. En 2017, à l'occasion des élections législatives, le taux d'abstention avait atteint 58,63% au premier tour des électeurs de Château-Arnoux-Saint-Auban. L'abstention était de 52,21% au round deux. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Pour rappel, au niveau national en 2017, la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - On peut faire son devoir jusqu'à 18 heures à Château-Arnoux-Saint-Auban pour ces législatives 2022 La ville de Château-Arnoux-Saint-Auban ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait simplifier le vote des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir. 12 candidats se soumettent au vote pour cette élection législative à Château-Arnoux-Saint-Auban soit légèrement plus en moyenne que dans le reste du pays. Découvrez tous les résultats à compter de 20 heures dans cet espace.

Résultat des élections législatives 2022 à Château-Arnoux-Saint-Auban

Les élections législatives 2022 auront lieu à Château-Arnoux-Saint-Auban comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription des Alpes-de-Haute-Provence

Tête de liste Liste Laurine Miffred Reconquête ! Sylvie Lyons Divers gauche Dominique Blanc Divers droite Nicole Van Heesbeke Ecologistes Annabel Ros Divers extrême gauche Bruno Potie Divers Paul Audan Ensemble ! (Majorité présidentielle) Pascal Recotillet Régionaliste Patricia Rolland Ecologistes Delphine Bagarry Nouvelle union populaire écologique et sociale Christian Girard Rassemblement National Romaric Giacomino Droite souverainiste

Législatives 2022 à Château-Arnoux-Saint-Auban : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 29% des voix au premier tour à Château-Arnoux-Saint-Auban. L'ex-parlementaire européenne avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 26% et 19% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Château-Arnoux-Saint-Auban avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 54% des suffrages, abandonnant par conséquent à Emmanuel Macron 46% des voix. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de rafler un fauteuil à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Château-Arnoux-Saint-Auban (04160) seront invités à contribuer aux législatives comme partout en France.