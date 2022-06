Résultat de la législative à Châteaudun : en direct

17:09 - Les enquêtes des sondeurs, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Châteaudun ?

Les indicateurs nationaux des dernières heures auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Châteaudun. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. La majorité est tombée très près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. Or à l'issue de la dernière présidentielle, à Châteaudun, Emmanuel Macron avait terminé en pôle position avec 28,92% des voix, devant Marine Le Pen à 24,92%, puis Jean-Luc Mélenchon, en troisième position à 21,06% et Éric Zemmour à 6,2%.