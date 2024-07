Résultat des législatives 2024 à Saint-Denis-Lanneray (28200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Saint-Denis-Lanneray, quels peuvent être les reports des voix de la gauche ? Quelle part des électeurs français optera pour le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné de plus en plus plus proche du Rassemblement national par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des voix obtenus au niveau national sont un premier indicateur. La somme de voix semble importante. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Saint-Denis-Lanneray, le binôme Front populaire a pour sa part glané 13,21% des votes dans la commune. Une poussée à compléter néanmoins avec les 14,05% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - En deux ans, le RN n'a à peu près rien gagné à Saint-Denis-Lanneray L'écart entre les scores du RN aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Alors qu'on a observé pas loin de 15 points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Saint-Denis-Lanneray semble néanmoins dans une tendance différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, il n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote sur place.

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori ce dimanche ? Ce premier verdict est immanquablement à mettre en face de l'issue trouvée en 2022. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Denis-Lanneray, le RN arrivait en revanche à la seconde position sur le podium, 19,87% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 45,44% pour Philippe Vigier (LREM) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 65,57%. Philippe Vigier remportait donc cette élection sur place.

20:05 - À Saint-Denis-Lanneray, les résultats des législatives aussi pertinents aujourd'hui ? Au soir du 1er tour de l'élection législative dimanche 30 juin 2024, les habitants de Saint-Denis-Lanneray ont préféré Philippe Vigier (Ensemble ! - Majorité présidentielle), qu'ils ont gratifié de 46,19% des voix. Un premier pointage qui lui a permis de passer devant Roger Pecout (Union de l'extrême droite) et Sylviane Boëns (Nouveau Front populaire) avec respectivement 37,71% et 13,21% des électeurs. Les électeurs passés par les bureaux de vote de la commune n'avaient pas choisi les mêmes bulletins que ceux de la 4ème circonscription d'Eure-et-Loir, puisque Roger Pecout y arrivait en première place, avec cette fois 43,15% devant Philippe Vigier avec 39,44% et Sylviane Boëns avec 14,29%.

19:21 - Elections à Saint-Denis-Lanneray : quelles conclusions tirer des taux d'abstention ? Au cours des dernières années, les 2 181 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Dimanche dernier, 70,66% des électeurs de Saint-Denis-Lanneray ont participé au premier round des législatives 2024, un chiffre supérieur de 16 points à celui des dernières européennes. A l'occasion du précédent scrutin européen, 54,46% des personnes habilitées à participer à une élection à Saint-Denis-Lanneray avaient en effet pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 57,99% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - 70,66% de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Denis-Lanneray L'un des critères déterminants de ce scrutin législatif est sans nul doute le taux d'abstention. L'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 à Saint-Denis-Lanneray a atteint 29,34%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 44,99% au premier tour et 48,0% au second tour. Il y a 2 ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 19,77% des électeurs inscrits dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 21,45% au premier tour. La perte de confiance dans les partis traditionnels serait de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Denis-Lanneray.

17:29 - Saint-Denis-Lanneray : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le second tour des législatives à Saint-Denis-Lanneray comme partout ailleurs. Avec une population de 2 129 habitants répartis dans 1 167 logements, cette localité présente une densité de 123 habitants par km². L'existence de 125 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (19,79%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, dont 41,6% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 7,85%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2148,41 €/mois. Saint-Denis-Lanneray manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en évolution.