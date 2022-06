Résultat de la législative à Châteauneuf-les-Martigues : en direct

En direct

17:08 - Les sondages, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Châteauneuf-les-Martigues ? À Châteauneuf-les-Martigues, Marine Le Pen avait pu grimper à la tête du vote de l'élection présidentielle 2022 avec 41,36% des voix au premier tour, devant Emmanuel Macron à 17,23%. Arrivaient ensuite, avec 15,33%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 10,79%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de près de 28% des suffrages qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% et le leader de LFI à un peu moins de 22%. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront certainement remettre en question cette donne et donc le résultat des législatives à Châteauneuf-les-Martigues dimanche. Il faut se rappeler que l'alliance LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve. Pendant ce temps, le RN est passé au-dessus des 19%.

14:30 - L'abstention demeure la grande inconnue de ces législatives 2022 à Châteauneuf-les-Martigues À Châteauneuf-les-Martigues, l'une des clés de ces législatives 2022 sera sans aucun doute la participation. La baisse du pouvoir d'achat pourrait potentiellement éloigner les électeurs de Châteauneuf-les-Martigues des isoloirs. Lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 74,71% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 74,86% au premier tour, ce qui représentait 8 852 personnes. En comparaison, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - A la publication des résultats des élections législatives, quels seront les taux d'abstention à Châteauneuf-les-Martigues ? L'analyse des résultats des précédentes élections permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, 46,64% des inscrits sur les listes électorales de Châteauneuf-les-Martigues s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec une participation de 38,51% pour le second tour. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.