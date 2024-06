Résultat des législatives à Vitrolles : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Vitrolles à la loupe Une autre incertitude qui accompagne ces législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Front populaire, un an après la dispersion de la Nupes. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Vitrolles, le binôme Nupes avait en effet enregistré 27,81% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec la majorité présidentielle dans les sondages ? Aux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 9,11% à Vitrolles. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 29% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du leader Place Publique étant à réévaluer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (16,44%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,95%) ou encore de Léon Deffontaine (2,77%).

18:42 - Les législatives à Vitrolles peuvent-elles vraiment échapper au Rassemblement national ? Difficile d'y voir clair dans tous ces scores. Mais quelques grandes lignes se distinguent… La progression du RN est déjà forte à Vitrolles entre le score de Jordan Bardella en 2019 (36,3%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (43,84%), de l'ordre de 7 points. Mais l'ascension se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% en France, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 42% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Début juin, la piqure de rappel du RN à Vitrolles Une autre élection a eu lieu bien plus récemment qu'il faut aussi observer avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un événement historique. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté les élections du Parlement européen à Vitrolles. Le mouvement glanait 43,84% des suffrages, face à Manon Aubry à 16,44% et Raphaël Glucksmann à 9,11%.

14:32 - 31,24% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Vitrolles Chose rare : le RN avait fait au premier tour un meilleur résultat aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La candidate avait accumulé 31,24% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant respectivement 26,75% et 19,05%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 53,04% contre 46,96%).

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant au premier tour Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un indicateur précieux au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Le RN tirait son épingle du jeu à Vitrolles lors des législatives 2022. C'est en effet Franck Allisio qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 34,55% dans la commune, qui faisait partie de la 12ème circonscription des Bouches-du-Rhône. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 50,94%, devant le binôme Les Républicains à 49,06%.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Vitrolles A mi-chemin des législatives, Vitrolles fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 35 532 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 3 495 entreprises, Vitrolles se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (81,44%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les 1 548 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 894 euros par an, la ville ambitionne plus de prospérité. À Vitrolles, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Les législatives sont lancées à Vitrolles : scrutin en cours Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin 2024, lors du premier tour des élections législatives à Vitrolles (13127) ? Les incitations à contrer le RN seraient par exemple susceptibles de augmenter l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Vitrolles. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 24 789 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 71,78% avaient pris part à l'élection. La participation était de 73,41% au premier tour, c'est-à-dire 18 198 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 38,17% au premier tour. Au second tour, 38,00% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quel député succédera à Franck Allisio dans la 12ème circonscription des Bouches-du-Rhône ?