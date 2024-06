Résultat des législatives à Marignane : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Marignane fait envie La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, est électoralement incertain. A l'occasion du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 15,14% des voix dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment glané 5,51% à Marignane le 9 juin. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 17% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (9,65%), de Marie Toussaint (1,81%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,19%).

18:42 - L'extrême droite a solidement gagné du terrain à Marignane en 5 ans Difficile de trouver un sens à cette combinaison hétéroclite de chiffres. Mais des pistes émergent… Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 31% des suffrages au scrutin européen de juin, soit 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale semble bien plus puissante. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN finisse à près de 47% à Marignane ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un énorme 54,26% pour le Rassemblement national à Marignane au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît également comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Si on se penche sur le détail, 5938 habitants de Marignane passés par les isoloirs se sont en effet tournés vers la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, a glané 54,26% des votes devant Manon Aubry à 9,65% et Valérie Hayer à 8,5%.

14:32 - Marignane avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 C'est probablement le choix du locataire de l'Elysée qui est l'élément le plus parlant sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini première avec 39,96% au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 à Marignane. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 17,84% et Emmanuel Macron troisième avec 17,25%. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 12,18% des voix pour sa part. Pour le 2e tour de cette présidentielle, c'est de nouveau Marine Le Pen qui gagnait avec 64,44%, devant Emmanuel Macron à 35,56%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Marignane Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, il y a deux ans, le Rassemblement national arrivait en pôle position à Marignane. Dans la commune, qui faisait partie de la 12ème circonscription des Bouches-du-Rhône, c'est Franck Allisio qui arrivait en tête au premier tour avec 39,91%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 56,32%, devant le binôme Les Républicains à 43,68%.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Marignane Dans le cadre de la campagne électorale législative, Marignane se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 33 003 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 2 741 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (80,09%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Avec 2 438 résidents étrangers, Marignane se classe comme un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,83%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 2242,92 euros par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Ainsi, à Marignane, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Marignane L'observation des résultats des élections passées permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Début juin, lors des européennes, 23 483 inscrits sur les listes électorales de Marignane (Bouches-du-Rhône) avaient pris part au scrutin (soit 47,33%). Le taux de participation était de 45% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 37,19% au premier tour. Au second tour, 37,48% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Marignane ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.