Résultat de la législative à Chevilly-Larue : en direct

Les sondages d'intentions de vote, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Chevilly-Larue ?

L'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer à un cheveu du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le RN, pour sa part, est venu coller les 20%. Ces mouvements des dernières heures rejailliront sans doute à Chevilly-Larue au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. Or à Chevilly-Larue, Jean-Luc Mélenchon glanait la tête du vote de l'élection présidentielle 2022 avec 37,25% des voix au premier tour, devant Emmanuel Macron à 25,39%. Arrivaient ensuite, avec 14,12%, Marine Le Pen et enfin, à 5,77%, Éric Zemmour.