Résultat des législatives 2024 à Thiais : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Thiais : quand les données démographiques façonnent les urnes

La structure démographique et socio-économique de Thiais définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des élections législatives. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 18,53% des résidents sont des enfants, et 20,54% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (74,46%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 7 879 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 21,27% et d'une population étrangère de 14,88% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation à Thiais mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 29,2% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.