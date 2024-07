Résultat des législatives 2024 à l'Haÿ-les-Roses : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Analyse démographique des élections législatives à l'Haÿ-les-Roses

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de l'Haÿ-les-Roses mettent en lumière des tendances nettes susceptibles de peser sur le résultat des législatives. Avec une densité de population de 7881 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,42%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (69,61%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 9 254 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 23,13% et d'une population étrangère de 16,76% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,57% à l'Haÿ-les-Roses, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.