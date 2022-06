Résultat de la législative à Compiègne : en direct

12/06/22 17:06

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Compiègne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:06 - Que peuvent enseigner les sondages des législatives 2022 pour Compiègne ? Emmanuel Macron avait gagné la première position à l'issue de la dernière présidentielle à Compiègne avec 29,5% des suffrages exprimés, au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 26,38%, devançant Marine Le Pen à 18,02% et Éric Zemmour à 8,3%. Mais en France, Emmanuel Macron terminait cette première étape avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines modifieront sans doute cette donne lors des législatives à Compiègne dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Et pour rappel, la coalition LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen a courru après les 20%. 14:30 - La participation reste l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives à Compiègne Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Compiègne ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, sur les 24 598 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 67,63% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 69,41% au premier tour, c'est-à-dire 17 074 personnes. La guerre aux portes de l'Europe est capable d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des citoyens de Compiègne. 11:30 - L'abstention peut-elle encore augmenter lors des législatives à Compiègne ? Comment ont voté d'ordinaire les habitants de cette commune lors des rendez-vous électoraux précédents ? Cinq ans auparavant, pendant les élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 60,83% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Compiègne, à comparer avec un taux d'abstention de 55,38% pour le second tour. Les élections législatives mobilisent toujours moins que la présidentielle. Qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - On peut choisir jusqu'à 18 heures à Compiègne pour ces législatives 2022 Les résultats des élections législatives 2022 à Compiègne seront probablement publiés peu de temps après la fermeture des 23 bureaux de vote, la cité couvrant 2 circonscriptions. Le décompte des voix devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et on apprendra très vite qui des 18 candidats aura son ticket pour le 2ème tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Compiègne

Les élections législatives 2022 auront lieu à Compiègne comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

La ville de Compiègne comprend 2 circonscriptions à l'occasion des élections législatives 2022. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives : 5ème circonscription de l'Oise 6ème circonscription de l'Oise

Candidats dans la 5ème circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste Hélène Becherini Divers extrême gauche Myriam Lamzoudi Rassemblement National Luc Blanchard Nouvelle union populaire écologique et sociale Pierre Vatin Les Républicains Régine Harray Cohen Ecologistes Augusto Fernandes Droite souverainiste Clary Langlois-Meurinne Reconquête ! Etienne Diot Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Candidats dans la 6ème circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste Véronique Rogez Droite souverainiste Elisa Escherich Ecologistes Anne-Sophie Fontaine Les Républicains Guy-Eric Imbert Reconquête ! Nicole Iung Ecologistes Michel Guiniot Rassemblement National Jean-Marc Iskin Divers extrême gauche Carole Bureau-Bonnard Ensemble ! (Majorité présidentielle) Florian Dumoulin Nouvelle union populaire écologique et sociale Marc-Antoine Mab-Brekiesz Divers droite

Législatives 2022 à Compiègne : les enjeux

Comme partout dans le pays, les votants de Compiègne (60200) seront invités à participer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022. Les administrés de cette agglomération feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 30% des votes au premier tour à Compiègne, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et la présidente du RN avaient obtenu 26% et 18% des voix. Le choix des votants de Compiègne était resté égal au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (66% des votes). Marine Le Pen avait rassemblé 34% des voix.