Résultat des législatives 2024 à Clairoix (60280) – 2e tour [PUBLIE]

Le Nouveau Front populaire qui se présente pour ces élections a accumulé les points des élections législatives, avec plus de 28% à l'échelle nationale, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour aujourd'hui. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Clairoix, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 20,4% des votes dans la localité. Un chiffre en hausse de 5 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'extrême droite a largement avancé à Clairoix en 2 ans

Le nombre d'électeurs glanés par le RN va être le déterminant au niveau local pour cette élection des députés 2024. La progression du parti, qui s'élève déjà à 17 points à Clairoix entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN l'emportera ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.