Résultat des législatives 2024 à Margny-lès-Compiègne : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Margny-lès-Compiègne ? Le taux de participation à Margny-lès-Compiègne pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 68,57%, dimanche dernier. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 4 970 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 75,77% s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 75,5% au deuxième tour, soit 3 753 personnes. En comparaison, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 48,9% au premier tour et 45,88% au second tour. Les jeunes affichent couramment une indifférence pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il changer pour les législatives à Margny-lès-Compiègne ?

17:29 - Élections législatives à Margny-lès-Compiègne : impact de la démographie et de l'économie locale

Quelle influence la population de Margny-lès-Compiègne exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans l'agglomération, 40% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 18,54% de 60 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 2561,28 euros/mois montre l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 2 455 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 10,75% et d'une population étrangère de 8,36% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (37,52%), témoigne d'une population instruite à Margny-lès-Compiègne, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.