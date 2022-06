En direct

18:48 - Quel résultat aux législatives de Corbeil-Essonnes pour le bloc des Insoumis et de ses alliés ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin ne s'était basée que sur les résultats de Corbeil-Essonnes. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,67% et 0,95% au premier tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc potentiellement viser 49,6% à Corbeil-Essonnes pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Corbeil-Essonnes ? La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France). Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Ces mouvements des ultimes semaines auront probablement un écho à Corbeil-Essonnes ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or la dernière présidentielle, à Corbeil-Essonnes cette fois, se terminait avec, en tête, Jean-Luc Mélenchon avec 45,98% des suffrages. En seconde position, se trouvait Emmanuel Macron à 18,59%, puis Marine Le Pen à 16,85% et Éric Zemmour à 5,04%.

14:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des élections législatives à Corbeil-Essonnes ? Le taux de participation constituera sans nul doute l'un des critères décisifs du scrutin législatif 2022 à Corbeil-Essonnes. La hausse généralisée des prix qui grève le budget des Français combinée avec les inquiétudes provoquées par la guerre en Ukraine, pourraient en effet de faire baisser la participation à Corbeil-Essonnes. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 42,6% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 33,98% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - À Corbeil-Essonnes, le score de la participation lors des législatives 2022 sera un élément clé L'étude des dernières élections est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette agglomération. Lors des législatives de 2017, le taux de participation avait représenté 35,79% au premier tour dans la commune à Corbeil-Essonnes, à comparer avec un taux de participation de 31,64% pour le dernier round. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.