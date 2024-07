17:57 - Les données démographiques de Bondoufle révèlent les tendances électorales

En pleine campagne électorale législative, Bondoufle se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 10 862 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 763 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 3 020 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 20,59% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 5,51% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Avec 526 résidents étrangers, Bondoufle se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, 47,19% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 905,11 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. À Bondoufle, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.