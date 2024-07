Résultat des législatives 2024 à Évry-Courcouronnes : les premiers chiffres du 2e tour

Comment votent traditionnellement les habitants de cette commune ? À Évry-Courcouronnes, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 38,21%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, sur les 30 337 inscrits sur les listes électorales à Évry-Courcouronnes, 56,98% avaient en effet boudé les urnes. L'abstention était de 63,59% en 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle représentait 25,90% le midi et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

À Évry-Courcouronnes, le niveau de participation constitue indiscutablement un facteur important des législatives. Dans la ville, l'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 a atteint 38,21%. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 32,37% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une abstention de 40,64% au deuxième tour. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 63,09% au premier tour et 62,7% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Évry-Courcouronnes ? La méfiance vis à vis des hommes politiques serait par exemple capable d'impacter la participation à Évry-Courcouronnes.

17:29 - Les données démographiques d'Évry-Courcouronnes révèlent les tendances électorales

En pleine campagne électorale législative, Évry-Courcouronnes se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 66 177 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 6 543 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 15 907 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (66,11%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Avec 13 550 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 27,52%, Évry-Courcouronnes se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2144,82 € par mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,05%, synonyme d'une situation économique mitigée. À Évry-Courcouronnes, où la jeunesse équivaut à 46% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.