Résultat de la législative à Couëron : en direct

17:07 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Couëron ?

À Couëron, Emmanuel Macron grimpait à la meilleure place de l'élection présidentielle 2022 avec 28,9% des voix au premier round, devant Jean-Luc Mélenchon à 27,69%. Suivaient, avec 17,9%, Marine Le Pen et enfin, à 8,54%, Yannick Jadot. Au niveau national, c'est un résultat de 27,85% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% et le leader de LFI à 21,95%. Les indications nationales des ultimes semaines boulverseront certainement la donne et donc le résultat des législatives dans la commune dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Pour rappel la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé la majorité dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%.