Résultat des législatives 2024 au Temple-de-Bretagne (44360) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Nouveau Front populaire, nouvelle voie pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces élections législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Dimanche dernier, ce sont 28,06% des votes qu'a rassemblés le bloc au niveau national, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% en 2022. Le jour du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 27,94% des votes au Temple-de-Bretagne. Un score à compléter néanmoins avec les 32,52% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,22% pour Yannick Jadot, 3,24% pour Fabien Roussel et 1,98% pour Anne Hidalgo). Reste désormais à savoir si la gauche va atteindre ou dépasser son score de 2022 lors du second tour, soit 51,42% à l'époque.

20:58 - Comment s'en est sorti le Rassemblement national au Temple-de-Bretagne il y a deux ans ? A l'échelle locale, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors des élections législatives 2024 sera très observé. Le parti frontiste est même crédité d'environ 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prédire une nouvelle progression au Temple-de-Bretagne ce dimanche 7 juillet ? L'extrapolation est acrobatique, mais logique au regard de la progression du mouvement sur place. Rien qu'entre la situation du premier tour en 2022 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 15 points dans la localité.

20:29 - Ségolène Amiot (Nupes) en avance lors des dernières législatives au Temple-de-Bretagne Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera ainsi l'observation majeure pour le second tour de cette élection des députés 2024 localement. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois au Temple-de-Bretagne, contrairement à 2022 ? Avec 17,31% au Temple-de-Bretagne, le Rassemblement national avait été en revanche devancé par les 32,52% du binôme Nupes au premier tour des législatives à l'époque. Au deuxième tour,c'est encore Ségolène Amiot qui va cumuler le plus de suffrages, avec 51,42% sur la seule circonscription recouvrant la zone, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,58%.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Avec 32,82% des votes, Laurie Arc (Rassemblement National) a pris la tête au Temple-de-Bretagne, dimanche 30 juin 2024 pour le 1er tour des législatives. Un premier pointage qui lui a permis de précéder Ségolène Amiot (Front populaire) et Matthieu Annereau (Ensemble pour la République) avec respectivement 27,94% et 25,74% des électeurs. Les habitants passés par les bureaux de vote de la commune n'avaient d'ailleurs pas livré le même verdict que ceux de la 3ème circonscription de la Loire-Atlantique, puisque Ségolène Amiot y arrivait en première place, avec cette fois 44,55% devant Matthieu Annereau avec 24,57% et Laurie Arc avec 20,43%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux au Temple-de-Bretagne : quelle évolution ? L'analyse des résultats des dernières élections est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 au Temple-de-Bretagne a été de 28,13%, moins haut de 22 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, sur les 1 480 inscrits sur les listes électorales au Temple-de-Bretagne, 50,14% étaient effectivement restés chez eux, contre un taux d'abstention de 53,18% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle atteignait 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - La participation va-t-elle baisser lors du 2e tour des législatives 2024 au Temple-de-Bretagne ? L'un des facteurs clés de ces élections législatives 2024 est indiscutablement le taux d'abstention. Dans la commune, le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 était de 71,87%. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 79,85% dans la commune, à comparer avec une participation de 79,09% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 131 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 44,13% au premier tour et 43,22% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui au Temple-de-Bretagne ? Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics pourraient entre autres nuancer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs du Temple-de-Bretagne.

17:29 - Le Temple-de-Bretagne : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Comment la population du Temple-de-Bretagne peut-elle influencer le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 1180 habitants/km² et un taux de chômage de 5,84%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2343,99 euros par mois souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 635 votants. Le nombre de familles monoparentales (5,91%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,92%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation au Temple-de-Bretagne mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 20,0% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.